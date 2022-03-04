Москвичку арестовали на пять суток за «антивоенный» твит

Москвичку Софию Аттарову арестовали на пять суток по статье об организации либо проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении. Такое решение принял Останкинский районный суд, сообщает РБК. Девушка предполагает, что наказание последовало за репост с сайта Change.org.

Как рассказала София, её задержали вечером 1 марта на станции метро «Фонвизинская» с помощью системы распознавания лиц.

Уже спустилась к поезду, ко мне подошёл полицейский, попросил документы. Я спросила, по какой причине. Сказал, что я в розыске. Мы поднялись в полицейскую будку. Очень долго мне толком не могли сказать, в чем дело, — рассказала девушка.

Позже прибыла полиция из ОВД Бутырского района. У Софии поинтересовались, была ли она на митингах, на что получили отрицательный ответ. В результате ей сообщили, что она задержана по статье 20.2 КоАП за сообщение, опубликованное 24 февраля в Twitter. Какое именно это было сообщение. полицейские не уточнили. Сама Аттарова полагает, что это был репост петиции с сайта Change.org.

Пять суток ареста, с зачётом 1 марта. Софию отвезли в отдел полиции, где она была ранее. Мы подаём жалобу на постановление, — сообщил адвокат Аттаровой Денис Елисеев.

Он также добавил, что это не первый похожий случай. Так, к одному из авторов постов полиция пришла домой и предложила проехать с ними, пообещав отпустить через час. Ещё одного москвича забрали с работы. В результате все они попали под арест. Юрист подал апелляцию на постановление, но Мосгорсуд пока не назначил рассмотрение жалоб.

Ранее сообщалось, что правозащитника Льва Пономарёва (лицо, исполняющее функции иностранного агента) задержали в московском метро. Он создал петицию против военной операции России на Украине, которая набрала более миллиона подписей.

О начале военной спецоперации по демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.

В то же время верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что по меньшей мере 102 гражданских лица были убиты и 304 ранены на Украине с момента начала военной спецоперации.