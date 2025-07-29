Полив может погубить эти цветы — проверьте, есть ли в саду такие капризули

Полив может погубить эти цветы — проверьте, есть ли в саду такие капризули

Избыточная влага может стать настоящей проблемой для цветника. Некоторые растения плохо переносят переувлажнение и начинают болеть или погибают. Если почвы на участке тяжелые или часто идут дожди — стоит выбрать устойчивые виды, а чувствительные разместить в приподнятых клумбах.

Особенно боятся застоя воды пионы, лаванда, гвоздика, лилейники, флоксы и шалфей. У них легко подгнивают корни при избытке влаги. Эти растения лучше сажать на дренированных местах и не переусердствовать с поливом. При правильном уходе они будут радовать пышным цветением без риска для здоровья.

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