Политтехнолог оценил степень доверия населения президенту Путину Политтехнолог Калачев заявил, что россияне поддержат любое решение президента Путина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Россияне поддержат любое решение президента России Владимира Путина насчет СВО, рассказал ИА SM.News политтехнолог Константин Калачев. По его словам, граждане России переложили свои права главе государства. Эксперт отметил, что заявление Путина могло бы успокоить жителей России и убедить их, что ситуация в стране под контролем.

Поддержат они решение президента прекратить СВО? Поддержат. Поддержат они решение президента продолжать СВО? Поддержат. Самое главное, это то, что в нашем обществе люди делегировали свои права главе государства, который как раз и должен время от времени вносить успокоение в умы и демонстрировать, что все идет по плану. Что все под контролем. Никаких неприятных неожиданностей нас в будущем не ожидает, — заявил Калачев.

Политтехнолог отметил, разрыв между информационной и народной повесткой. Он упомянул, что общество почти не отреагировало на вывод войск из Херсона.

Сотрудники фонда «Общественное мнение» провели исследование и выяснили, какой процент россиян в настоящее время испытывает тревожное состояние. Как оказалось, тревогу испытывают 50% жителей страны, спокойно себя чувствуют 46% респондентов. Остальные 5% опрошенных затруднились дать ответ на вопрос о своем состоянии.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что успех спецоперации России на Украине не вызывает сомнений. Так он отреагировал на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о зависимости существования ОДКБ от успеха СВО.