07 августа 2025 в 10:22

Политолог высказался о штрафе россиянке за гуманитарный груз для бойцов СВО

Политолог Прокопишин осудил решение оштрафовать россиянку, помогавшую бойцам СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Штраф, который россиянка получила во время доставки гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, является ярким примером избыточного бюрократизма, заявил NEWS.ru руководитель отдела по работе с казачьей молодежью Всероссийского казачьего общества политолог Ярослав Прокопишин. По его словам, формальное применение административных норм противоречит здравому смыслу и гражданской ответственности.

Данная история со штрафом за гуманитарный груз для бойцов СВО — яркий пример того, как формализм в исполнении административных норм вступает в противоречие со здравым смыслом и гражданской ответственностью. Разумеется, вопросы безопасности дорожного движения важны, однако нельзя терять из виду гуманитарный характер миссии, которую выполняли эти люди, рискуя и тратя личные ресурсы ради поддержки наших бойцов на фронте. Общество должно не только благодарить таких гражданских активистов, но и защищать их права, устраняя избыточные бюрократические барьеры, — высказался Прокопишин.

По его словам, особенно важно, чтобы власти и общественные организации находили способы поддержки граждан, проявляющих патриотизм и готовность помогать. Он добавил, что расходы на оплату штрафа за перегруз авто могут взять на себя, например, представители политических партий.

В ситуации со штрафом за гуманитарный груз, который везли для бойцов СВО, логичным шагом были бы не только юридическая помощь и оплата штрафа усилиями партии или объединения, но и более системные решения — возможно, формирование зеленого коридора или специальных регламентов для волонтеров гуманитарных миссий на уровне законодательства. Особенно важно, чтобы представители власти, муниципалитетов и общественных структур находили механизмы поддержки людей, проявляющих гражданский героизм и патриотизм, — подытожил Прокопишин.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что жительницу Вологодской области оштрафовали на 150 тысяч рублей после того, как она оказала поддержку военнослужащим. По его словам, россиянка отправила бойцам СВО груз пиломатериалов, которые предназначались для обустройства блиндажей. Во время погрузки фуры с лесом не учли максимально допустимую нагрузку на каждую ось транспортного средства.

