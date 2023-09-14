Политолог рассказал, какие выгоды сулит Бразилии выход из МУС Политолог Лидовской: отказом от МУС Бразилия начнет путь к суверенитету

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Отказ от членства в Международном уголовном суде (МУС) станет для Бразилии шагом к суверенитету, заявил NEWS.ru гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской. Он отметил, что Бразилия не сможет превратиться в страну мирового масштаба без выхода из-под юрисдикции МУС.

И да Силва (президент Бразилии. — NEWS.ru), желающий сделать Бразилию страной мирового масштаба, понимает, что это возможно только в условиях многополярного мира. Естественно он хочет выйти из кабального соглашения о Римском статуте. По большому счету суд Бразилии является инстанцией, исполняющей функции МУС. Поэтому выход Бразилии из МУС — путь к суверенитету, — добавил Лидовской.

Эксперт отметил, что Бразилия может столкнуться с давлением со стороны США.

Накануне министр юстиции и общественной безопасности Бразилии Флавий Дину заявил, что страна может отказаться от членства в МУС. По его мнению, страна имеет право отозвать свою подпись под Римским статутом, поскольку многие государства мира, в том числе могущественные, не вступили в организацию, что создает ситуацию неравноправия.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва допустил арест президента России Владимира Путина, если он примет участие в саммите G20 в Рио-де-Жанейро в следующем году. По его словам, соответствующее решение будет принимать суд, а не правительство. Заявление прозвучало вскоре после того, как бразильский лидер обещал Путину полные гарантии безопасности на фоне требования Международного уголовного суда о задержании президента РФ.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для этого послужили сведения о «перемещении детей с Украины в Россию». Страны, принявшие так называемый Римский статут — устав МУС, должны выдавать суду граждан, в отношении которых был выписан ордер на арест.