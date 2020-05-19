Политолог отреагировал на немецкий сюжет о советских «оккупантах»

https://static.news.ru/photo/69555302-99bb-11ea-99e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yevgeny Khaldei /Voller Erst/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Западные СМИ не оставляют попыток различными способами демонизировать СССР. В настоящее время мы можем наблюдать поиски новых попыток очернить Союз в качестве победителя в войне. Так в разговоре с журналистами политолог Юрий Светов прокомментировал сюжет на немецком телевидении, в котором советских солдат назвали «оккупантами».

По словам эксперта, Запад по-разному пытается принизить значимость подвига СССР. Например, США сделали это «в лоб», назвав себя и Великобританию единственными победителями нацизма. А можно, заметил Светов, трактовать последствия войны иначе. Вот, мол, советский солдат пришёл в Европу и стал оккупантом.

И эти слова мы слышим из Польши, Чехословакии, Болгарии — мол, одна оккупация сменилась другой. То есть, ставится знак равенства между тем, что делали гитлеровские и советские войска. Вопрос: а сами жители ГДР считали ли советские войска оккупационными? Показал ли этот телеканал полевые кухни на улицах Берлина сразу после того, как город был взят советскими войсками? — цитирует политолога радио Sputnik.

Также Светов заявил, что у немецких телевизионщиков нет совести, а российской стороне следует активнее продвигать «во внешний мир» собственные уже опубликованные факты о войне.

Как ранее писал NEWS.ru, Москва и Восточный Берлин с середины 1980-х годов поддерживали межнациональную дружбу только на формальном и обезличенном уровне. Солдат Советской армии из дислоцированной в ГДР Западной группы войск (ЗГВ) местные жители называли оккупантами, сообщается в сюжете, показанном немецким телеканалом MDR.