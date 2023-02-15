Политолог: враждебные Telegram-каналы невозможно маркировать Политолог Матвиенко: враждебные Telegram-каналы невозможно маркировать

Фото: Совет Федерации

Валентина Матвиенко

Политолог Евгений Минченко заявил, что предложение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко маркировать враждебные по отношению к России Telegram-каналы технически невозможно реализовать. В беседе с НСН он уточнил, что мессенджер не может предоставить подобные возможности. Также эксперт назвал обозначенную сенатором проблему несуществующей и сравнил ее с «маркировкой единорогов».

Я думаю, что это технически невозможно, платформа Telegram не может предоставить подобного рода возможности. Для принятия решения должны быть соответствующие инструменты. Как Дуров (создатель Telegram. — NEWS.ru) может отказаться или согласиться, если это просто не получится сделать? Это несуществующая проблема, как маркировка единорога, — заявил Минченко.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение сенатора Владимира Джабарова помечать отдельным значком враждебные к России Telegram-каналы по аналогии с иноагентами. В ходе пленарного заседания она призвала Роскомнадзор выложить в публичное пространство список Telegram-каналов, за которыми прячутся недоброжелатели. При этом она добавила, что не знает, возможно ли это технически.