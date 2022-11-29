Политолог: дело Хантера Байдена может помешать Киеву получить новые ракеты Политолог Карасев: дело против сына Байдена может помешать Киеву получить дальнобойные ракеты

Фото: Consolidated News Photos/CNP/AdMedia/Global Look Press

Хантер Байден

США не передали Украине дальнобойные ракеты с дистанцией поражения в 800 км, рассказал «ПолитЭксперту» политолог Владимир Карасев. По его словам, Вашингтон может частично свернуть поддержку Киева на фоне расследования республиканцев против сына действующего президента Штатов Хантера Байдена. Пока оно будет продолжаться, военная помощь Украине останется на том же уровне, что и в текущий момент.

Им точно будет не до Украины. Помощь будет оставаться на том же уровне, что и есть. Это будут наемники из подразделений НАТО, HIMARS, орудия 155 калибра, обычные автоматы, пистолеты, деньги и так далее. Они будут поддерживать огонь конфликта, чтобы он не затухал. Это останется, — заявил Карасев.

Эксперт напомнил, что специалисты подтвердили подлинность документов на компьютере Хантера Байдена, из-за чего к нему и его отцу появится масса вопросов.

Республиканцы, получившие большинство в палате представителей, ранее заявили о намерении провести расследование зарубежных деловых сделок, в которых активно участвовал действующий президент США Джо Байден вместе со своим сыном Хантером. Белый дом в ответ обвинил представителей Республиканской партии в развитии «давно развенчанных теорий заговора».