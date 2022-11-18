Республиканцы заявили о расследовании зарубежных сделок Байдена и его сына

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Джо Байден

Республиканцы, получившие большинство в Палате представителей, заявили о намерении провести расследование зарубежных деловых сделок, в которых активно участвовал действующий президент США Джо Байден вместе со своим сыном Хантером. Белый дом в ответ обвинил представителей Республиканской партии в развитии «давно развенчанных теорий заговора», сообщает Fox News.

В Белом доме эти действия назвали «политическим реваншем». Официальный представитель Белого дома Ян Сэмс заявил, что республиканцы вместо того, чтобы работать совместно с Байденом над решением важных для американцев вопросом, преследуют его по политическим мотивам.

Вместо того, чтобы работать с президентом Байденом над решением важных для американского народа вопросов, главный приоритет республиканцев в Конгрессе — преследовать президента Байдена политически мотивированными атаками, переполненными давно развенчанными теориями заговора, — сказал специальный помощник президента.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков сообщил, что возможное расследование против семьи президента США Джо Байдена преследует политические цели и направлено на то, чтобы ослабить его позиции перед выборами 2024 года. Расследование, считает эксперт, коснется случаев коррупции со стороны сына президента Хантера Байдена, а также других проблем, таких как уход американской армии из Афганистана.