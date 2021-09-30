Полиция задержала таджикского блогера за провокационную фотосессию у Кремля

Блогера из Таджикистана Руслана Бобиева задержали за провокационную фотографию на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади. Его могут депортировать, а девушку, участвовавшую в фотосессии, оштрафовать за незаконное ношение формы, сообщает «Подъём».

На фото, вызвавшем недовольство правоохранительных органов, девушка в куртке с надписью «полиция» имитировала секс с блогером. Пост сопровождался подписью: «Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить», сообщает издание.

Как сообщили в пресс-службе столичного МВД, автор снимка и девушка, изображенная на фото, задержаны. Им грозит 15 суток за хулиганство, после чего блогера могут депортировать из России, а девушка может быть оштрафована за незаконное ношение военной и иной приравненной к ней формы.

Отмечается, что при задержании Бобиев принёс свои искренние извинения и заявил, что «больше так не будет».

Ранее уссурийский суд арестовал на 10 суток актрису Ларису Кривоносову, которая сыграла в пародии на выступление пресс-секретаря МВД в скетч-шоу про вымышленного депутата Наливкина. Ей вменили незаконное ношение полицейской формы.