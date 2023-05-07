Полиция раскрыла подробности задержания подозреваемого в подрыве Прилепина Подозреваемый в покушении на Прилепина заявил полиции, что ловил куропаток на пруду

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Подозреваемый в покушении на писателя Захара Прилепина во время задержания заявил, что он ловил куропаток на пруду. Об этом рассказали сотрудники МВД, участвовавшие в задержании. Однако при дальнейшем осмотре у мужчины обнаружили в кошельке два паспорта и он во всем сознался. Соответствующая информация приведена в Telegram-канале ведомства.

Изначально данный человек нам говорил вещи, которые не являются действительностью. Что он на пруду в данной местности ловил куропаток. Но на данном участке озера не было, куропаток в настоящее время там тоже, соответственно, не было, — рассказал участковый уполномоченный полиции по Семеновскому городскому округу Дмитрий Воеводин.

Его коллега, старший участковый уполномоченный Александр Соколов добавил, что в кошельке у задержанного оказались одновременно паспорта России и Украины. Полицейские «стали с ним разговаривать, и он все-таки сознался».

Захар Прилепин получил ранения в результате подрыва автомобиля в Нижегородской области утром 6 мая, в машине с писателем был только водитель Александр Шубин, который скончался на месте. По версии следствия, в районе 11 часов утра в одном из населенных пунктов Борского района сдетонировало СВУ в автомобиле Audi Q7, в котором находился писатель.

Позднее полицейские задержали подозреваемого в причастности к покушению на писателя. По имеющимся данным, мужчина 1993 года рождения ранее был судим, его задержали недалеко от лесного массива.