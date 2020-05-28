Полиция проверяет информацию о вымогательстве главой Россельхознадзора

https://static.news.ru/photo/c6c599d0-edf8-11e9-8ecb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицией начата проверка о вымогательстве главой Россельхознадзора Сергея Данкверта денег у зарубежной компании. Об этом сообщили пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Информация о вымогательстве Данквертом $500 тысяч у польской компании «Млековита» появилась в СМИ 28 мая. Тогда же в полицию поступило заявление о вымогательстве. Заявитель утверждает, что с него требовали взятку за снятие ограничений на поставки продукции. При этом Россельхознадзор официально опровергает этот факт.

Полицией будет принято во внимание официальное опровержение руководства компании, — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано заявила о несоответствии действительности информации о якобы свершившемся факте вымогательства со стороны руководства Россельхознадзора у некой польской компании «Млековита».

Как писал NEWS.ru, в Кремле не уверены в достоверности информации о вымогательстве главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом взятки у польского производителя молочной продукции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.