Полиция попросила запретить скопинскому маньяку посещать алкомагазины

https://static.news.ru/photo/948c9e18-bc8d-11eb-bbe2-96000091f725_660.jpg Фото: Ксения Собчак/youtube.com

Полиция попросила Рязанский облсуд запретить скопинскому маньяку Виктору Мохову посещать места, где продаётся или распивается алкоголь. Об этом в инстанции рассказали журналистам ТАСС.

Ведомство подало апелляцию на решение Скопинского районного суда, который не полностью удовлетворил иск об усилении административного надзора над преступником.

Мохов в 2000 году похитил двух девушек 14 и 17 лет и заточил их в самодельном бункере на три с половиной года. Девушки стали секс-рабынями мужчины, одна из них родила от него троих детей, двое из которых выжили. Спастись похищенным удалось случайно, передав на волю записку. В результате Мохов был осуждён и провёл в местах лишения свободы 17 лет. На свободу он вышел 3 марта.

В начале апреля Мохова признали виновным в нарушении административного надзора. Кроме того, одна из жертв маньяка — Екатерина Матынова — обратилась в СКР с просьбой о предоставлении госзащиты и возбуждении в отношении Мохова нового уголовного дела. По её словам, тот неоднократно говорил о намерении встретиться с ней. Его слова девушка расценивает как угрозу.