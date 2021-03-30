Пленница скопинского маньяка рассказала об угрозе от своего мучителя

https://static.news.ru/photo/943892fa-91bd-11eb-878e-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: Ксения Собчак/youtube.com

Бывшая пленница скопинского маньяка Виктора Мохова Екатерина Мартынова рассказала об угрозах, поступавших ей от её мучителя. Именно это стало причиной просьбы в адрес Следственного комитета предоставить ей госзащиту и требования возбудить новое уголовное дело против мужчины.

В интервью «360» Екатерина рассказала , что Мохов неоднократно говорил, что хочет с ней встретиться. Данную реплику девушка расценивает, как угрозу.

Плюс он мне ещё из тюрьмы написал письмо, то есть, скорее всего, следил за мной. Во «ВКонтакте» хотел добавиться в друзья. Пока полиция не поставит его перед фактом, что так делать не надо, он сам не успокоится. Он чувствует свою безнаказанность, — объяснила Мартынова.

Она отметила. что её заявление приняли, но никакого ответа на него не получено.

Житель города Скопин Рязанской области Виктор Мохов в 2000 году похитил двух несовершеннолетних девушек 14 и 17 лет, и держал их у себя в плену почти 4 года, регулярно насилуя и избивая.

В 2005 году Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима, но в 2012-м этот срок сократили на два месяца. В начале марта 2021 года преступник вышел на свободу.

Ранее Ксения Собчак, выпустившая интервью с Моховым, оправдывалась за беседу с маньяком. Ещё до выхода фильма она заявила, что наперёд знает, что будет много дизлайков и возмущённых комментариев. По её словам, завистникам и врагам лишь бы найти повод покритиковать её и неважно за что. Она заявила, что решение взять интервью у маньяка было осознанным, писал NEWS.ru.