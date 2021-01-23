Полиция Москвы проводит проверку из-за жалобы женщины на полученные травмы

https://static.news.ru/photo/114a6c4a-5e25-11eb-8c1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В полиции Москвы будет проведена проверка после того, как в правоохранительные органы поступило обращение от женщины, получившей травмы во время незаконной акции 23 января.

В полицию поступила телефонограмма из ГКБ им. Братьев Бахрушиных по факту обращения за медпомощью 34-летней женщины с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом левого предплечья и синяками, которые она получила в результате действий сотрудников полиции на Трубной площади, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее NEWS.ru писал, что в ГУ МВД по Санкт-Петербургу пока не установили личность сотрудника полиции, который накануне, во время несанкционированной протестной акции ударил женщину ногой в живот. В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, куда была доставлена женщина, сообщили, что пострадавшая чувствует себя хорошо, она отделалась лёгкой травмой.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные демонстрации в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию после лечения в Германии.

По данным «ОВД-инфо», на акциях протеста были задержаны более 3,3 тысячи человек, в том числе 1320 в Москве и 490 в Санкт-Петербурге. По оценкам разных СМИ и организаций, в Москве на акцию в поддержку Навального пришли от 15 до 50 тысяч человек. В «Русской службе Би-би-си» демонстрацию назвали крупнейшей несанкционированной акцией протеста в России за последние десять лет.

Основателя ФБК Алексея Навального задержали по прибытии после лечения в Германии прямо в аэропорту Шереметьево. Химкинский суд, заседание которого прошло в отделении полиции, куда доставили оппозиционера, арестовал задержанного на 30 суток. Его обвиняют в том, что он отказался исполнять требования суда и уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции — Навальный не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

22 января появлялись сообщения о том, что многих представителей штаба Навального в различных городах задержали или арестовали на несколько суток из-за призывов к участию в несанкционированных акциях в поддержку политика, которого содержат в СИЗО «Матросская Тишина».