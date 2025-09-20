Полезный десерт за 10 минут — готовим фруктовый пудинг: обожают взрослые и дети

Фруктовый пудинг — это нежный и легкий десерт, который сочетает в себе кремовую текстуру пудинга и свежесть сочных фруктов. Это блюдо готовится быстро и не требует выпечки, что делает его идеальным выбором для тех, кто хочет порадовать себя и близких без лишних хлопот. Пудинг станет прекрасным завершением любого приема пищи или легким перекусом.

Для приготовления потребуется 600 мл молока, 4 столовые ложки сахара, 1 упаковка ванильной пудинговой смеси (40 г), 100 г консервированного ананаса, 100 г винограда без косточек. Молоко доводят до кипения с сахаром на медленном огне. Отдельно смешивают пудинговую смесь с 5 столовыми ложками холодного молока до однородности, затем вливают в кипящее молоко, постоянно помешивая. Варят 2–3 минуты до загустения. Фрукты нарезают кубиками, выкладывают на дно креманок и заливают горячим пудингом. Охлаждают в холодильнике 2–3 часа до полного застывания. Подают, украсив орехами, крошкой печенья или свежими фруктами. Ключевой секрет — постоянное помешивание при приготовлении пудинга, чтобы избежать комочков и добиться идеально гладкой текстуры.

