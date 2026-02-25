Полезная начинка для горячих бутербродов: без майонеза и без колбасы — быстрый перекус

Приготовьте на быстрый перекус горячие бутерброды с полезной начинкой без майонеза и без колбасы. Получаются сытными, но легкими.

Их главное преимущество в сбалансированном составе: яйца дают белок, сыр — кальций, помидоры и зелень — витамины, а сметана объединяет все в нежную, сочную массу.

Для приготовления понадобится: 1 багет или батон, 4 вареных яйца, 150 г твердого сыра, 2 небольших помидора, пучок зелени, 3 ст. л. сметаны, соль, перец по вкусу.

Рецепт: яйца и сыр натрите на крупной терке. Помидоры нарежьте мелкими кубиками и слегка отожмите сок, чтобы начинка не была влажной. Зелень мелко порубите. В глубокой миске смешайте яйца, сыр, помидоры, зелень и сметану до однородной массы. Посолите и поперчите по вкусу. Багет нарежьте ломтиками. На каждый кусочек щедро выложите приготовленную начинку, слегка прижимая ложкой. Выложите бутерброды на противень. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 10–15 минут до расплавления сыра и румяной корочки.

