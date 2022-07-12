«Пока привозят»: шоколатье оценила ситуацию на рынке сладостей в России Шоколатье Баранихина исключила перебои с поставками сладостей в Россию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Россию «пока привозят» шоколад из Бельгии, Франции и других стран, несмотря на западные санкции, проблем с поставками в индустрии сладостей не ожидается, заявила шоколатье Лариса Баранихина в разговоре с изданием «Слово и Дело». Она добавила, что минувшей зимой цены на шоколад поднялись примерно на 10%, это нормально в условиях «ежегодного планового повышения» стоимости.

Пока шоколад привозят. Мы используем в основном бельгийский шоколад, но я слышала у поставщиков, что французский, швейцарский в России тоже есть. Уж не знаю, какими способами его везут, но он приезжает. Периодически, конечно, чего-то не бывает в наличии, но через какое-то время его привозят. В цене сырье изменилось зимой. Это было в общем-то ежегодное плановое повышение, процентов на десять, — отметила Баранихина.

Вместе с этим она добавила, что далеко не все россияне предпочитают шоколад авторского производства: основные поставщики Mars и Nestle сократили поставки из-за санкций. Западные компании оставили открытую нишу на российском рынке, которую активно занимают отечественные предприниматели и партнеры из дружественных стран, подчеркнула шоколатье. Баранихина выразила надежду, что в России найдется замена западному сырью у поставщиков из Африки или Латинской Америки.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила: чтобы избавиться от сильной тяги к сладкому, можно заменить любимые продукты с высоким содержанием сахара на горький шоколад или рассасывать лакомства как таблетку. При этом она подчеркнула, что диетологи не запрещают есть сладкое даже худеющим людям.