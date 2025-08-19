Поехали в Турцию — там тоже кабачки, да такие вкусные! Делимся рецептом

Турецкая кабачковая запеканка — это восхитительное сочетание нежных цукини, ароматной брынзы и хрустящей сырной корочки. Это блюдо поражает своей простотой приготовления и насыщенным вкусом, который перенесет вас на солнечные улицы Стамбула. Идеальный вариант для тех, кто хочет разнообразить привычные рецепты из кабачков.

Для приготовления нарежьте 1 кг молодых цукини кружочками, посолите и удалите лишнюю влагу. Смешайте 300 г брынзы, 150 г тертого твердого сыра, пучок зелени и щепотку мяты. Взбейте 3 яйца с 1/2–1 стаканом муки, соедините с сырной смесью. В смазанной форме выложите слоями кабачки и начинку, посыпьте кунжутом и сыром. Запекайте 35–40 минут при 180 °C.

Эта запеканка получается нежной внутри с аппетитной золотистой корочкой. Подавайте ее горячей с йогуртовым соусом или свежими овощами. Попробуйте — и обычные кабачки заиграют новыми красками!

