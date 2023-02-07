Николая Дроздова выписали из больницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Дроздов

Телеведущего и зоолога Николая Дроздова выписали из больницы, сообщил ученый телеканалу «360». В конце января Дроздова госпитализировали с многочисленными переломами ребер после падения на улице по дороге с работы в МГУ.

Всю боль устранили. Все заросли трещины и переломы — можно ехать домой, — сказал он.

Дочь ученого Елена заверила, что семья позаботится о его восстановлении. По ее словам, экс-ведущий «В мире животных» чувствует слабость, но сохраняет позитивный настрой.

Будем работать в этом направлении, — указала она.

29 января стало известно, что Дроздов попал в реанимацию с переломом ребер. 85-летний ученый-зоолог неудачно упал на улице, когда возвращался после работы в МГУ. Как сообщил знакомый Дроздова художник Константин Мирошник, из-за травмы телеведущего мучили сильные боли.

По словам дочери Дроздова, телеведущий попал в реанимацию из-за того, что одно из сломанных ребер проткнуло ему легкое. Она отметила, что из-за травмы в плевральную область попали жидкость и воздух, что усугубило ситуацию и сделало ее опасной. Женщина добавила, что кризис миновал, хотя период восстановления продлится долго.