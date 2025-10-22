Подушки снова станут белоснежными: простой способ убрать желтизну без химии и лишних затрат

Со временем даже самые дорогие подушки теряют белизну — ткань темнеет, появляются желтоватые пятна, и вещь выглядит неопрятно. Но не спешите тратить деньги на новые. Есть проверенный способ вернуть свежесть и чистоту с помощью обычного столового уксуса — безопасно, просто и без усилий.

Желтизна появляется из-за естественных выделений организма и влаги, которые впитываются в ткань во время сна. Со временем эти загрязнения окисляются и прочно въедаются в волокна. Белый уксус помогает мягко растворить эти отложения, убрать неприятные запахи и уничтожить микробы, не повреждая материал.

Чтобы отбелить подушки, достаточно добавить в стиральную машину стакан уксуса. Если загрязнения сильные, можно усилить эффект, добавив половину стакана соды. Стирать лучше в горячей воде и обязательно просушить подушки на солнце или при низкой температуре.

Такой простой уход возвращает подушкам свежий вид и мягкость. Регулярная стирка с уксусом дважды в год не только избавляет от желтизны, но и продлевает срок службы изделий. Подушки снова будут чистыми, пушистыми и приятно пахнущими, словно новенькие.

Ранее сообщалось, что если у вас внезапно закончились губки для посуды, а купить новую нет возможности, есть простое решение. Старый тюль — идеальная альтернатива обычным губкам.