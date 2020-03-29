https://static.news.ru/photo/bcd13f32-71d4-11ea-9628-fa163e074e61_660.jpg Фото: West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

Главный врач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков призвал россиян соблюдать режим самоизоляции и подумать о медиках, ежедневно борющихся за жизнь заражённых коронавирусом людей.

Сейчас наша жизнь проходит как на войне. Мы, не задумываясь, идём в реанимационные залы, хотя каждый из нас понимает, что может заразиться и погибнуть, — сообщил главврач в Facebook.

Он призвал россиян в условиях пандемии коронавируса остаться дома и не выходить на улицу.

Если вы не боитесь смерти, подумайте о жизнях врачей, медсестёр, санитарок, которые сегодня работают на передовой, — подчеркнул он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожанами, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции. По его словам, для этого будут подключены все технические и организационные средства, которыми располагает город, писал NEWS.ru.

По последним данным, во всём мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч.

В России к 29 марта зарегистрированы 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больниц, 8 заболевших скончались.

В Москве число случаев COVID-19 превысило 1000. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Также специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожанами, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.