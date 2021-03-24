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Подозрительный предмет обезвредили в резиденции Елизаветы II

18:53, 24 марта 2021
Фото: pixabay.com

Подозрительный предмет нашли во дворце Holyroodhouse в Эдинбурге, который является официальной резиденцией британской королевы Елизаветы II. Группе сапёров удалось обезвредить устройство, сообщили в местной полиции.

Мы были вызваны во дворец Holyroodhouse в Эдинбурге около 20:50 вечера во вторник, 23 марта, после сообщения о подозрительном предмете. После изучения группой саперов предмет был обезврежен, — рассказали в ведомстве.

Там отметили, что в связи с произошедшим был задержан 39-летний мужчина, однако его статус не сообщается. В результате ЧП никто не пострадал. В настоящий момент ведётся расследование, передаёт РИА Новости.

Ранее королеве Великобритании Елизавете II подарили двух новых щенков породы корги. Собак привезли, пока её супруг, герцог Эдинбургский Филипп, находился в больнице. Елизавета II — известная любительница корги. За время нахождения на престоле у королевы было 30 миловидных собачек.

Первую собаку Сьюзан монаршая особа получила на 18-летие и настолько её полюбила, что решила заводить корги. Последний королевский корги — 12-летний Виспер — умер в Виндзорском замке в 2018 году. Корги достался Елизавете II от садовника, который ушёл из жизни двумя годами ранее. Жена покойного Билла Фенвика приглядывала за собачками, когда королева уезжала по делам, писал NEWS.ru.

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