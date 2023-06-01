Подозреваемый в покушении на Соловьева оказался писателем-экстремистом Суд признал экстремистской книгу обвиняемого в покушении на журналиста Соловьева

Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Зюзинский районный суд Москвы признал экстремистской книгу «Акционер», автором которой является подозреваемый в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева Андрей Пронский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию суда. Соответствующий иск в отношении Пронского был подан в марте 2023 года.

Суд удовлетворил иск первого заместителя прокурора Москвы Савенкова С. Н. к административному ответчику Пронскому А. Л. о признании информационных материалов экстремистскими, — рассказали в суде.

Книгу «Акционер» Пронский написал под псевдонимом «Подпись неразборчива».

В апреле 2022 года спецслужбы в ходе расследования уголовного дела о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста Владимира Словьева установили подозреваемых в подготовке его убийства. Злоумышленики намеревались взорвать автомобиль телеведущего с помощью самодельного устройства.

В результате были задержаны шесть человек, которые, как полагает следствие, по заданию спецслужб Украины планировали покушение на медийных персон, активно продвигающих повестку СВО — Владимира Соловьева, Ольгу Скабееву, Маргариту Симоньян, Тиграна Кеосаяна и Евгения Попова.

Один из задержанных, Андрей Пронский, по версии следствия, участвовал в подготовке покушения на Соловьева, находясь под домашним арестом. В 2021 году, находясь под наблюдением психиатра, мужчина принял участие в массовой драке, за которую получил обвинение в хулиганстве. Кроме того, в 2016 году он был освобожден Красногорским городским судом Московской области от наказания по обвинению по статьям об убийстве. По данным СКР, Пронский тогда жестоко избил человека и опубликовал в интернете видеозапись происшествия.

Ранее сообщалось, что Андрей Пронский признан дееспособным. В этой связи ему может грозить пожизненный срок.