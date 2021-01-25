Подозреваемый в нападении на росгвардейца во Владивостоке арестован

https://static.news.ru/photo/4ed52d7c-5ef0-11eb-a5f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во Владивостоке арестован подозреваемый в нападении на бойца Росгвардии на несогласованном митинге. Об этом сообщили в региональном Следственном управлении СК РФ.

По ходатайству следователя арест на два месяца, — цитирует РИА Новости представителя СУ СК.

Несогласованный митинг прошёл во Владивостоке в субботу, после него было возбуждено два уголовных дела о применении насилия к представителям власти. В частности, задержанный подозреваемый нанёс сотруднику правоохранительных органов не менее двух ударов руками по голове и телу. Второй подозреваемый, атаковавший заместителя командира полка ППСП УМВД скрылся, он находится в розыске.

По официальным данным, на митинг в центре Владивостока собралось порядка 300 человек, в общей сложности в шествии приняло участие около 500 человек. При этом в Приморье действует запрет на массовые мероприятия, связанный с коронавирусной инфекцией.

Ранее NEWS.ru писал, что МВД возбудило уголовное дело по факту перекрытых дорог во Владивостоке из-за несогласованных митингов, отчего скорая помощь не могла проехать на четыре срочных вызова, в том числе к девятимесячному ребёнку, сообщили в ведомстве.

Штраф по этой статье составляет 100–300 тысяч рублей, также по обвинению в этом нарушении виновные должны будут обязательно отработать 240 часов. Кроме того, предполагаются санкции в виде принудительных работ до года либо лишение свободы на тот же срок.