Скорая во Владивостоке не могла приехать на вызов к ребёнку из-за митингов

https://static.news.ru/photo/ebf4e294-5eac-11eb-87a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: teamnavalny_vl/vk.com

МВД возбудило уголовное дело по факту перекрытых дорог во Владивостоке из-за несогласованных митингов, отчего скорая помощь не могла проехать на четыре срочных вызова, в том числе к девятимесячному ребёнку, сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное блокирование транспортных коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры либо воспрепятствование движению транспортных средств, <...> если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан», — говорится в сообщении​​​.

Штраф по этой статье составляет 100–300 тысяч рублей, также по обвинению в этом нарушении виновные должны будут обязательно отработать 240 часов. Кроме того, предполагаются санкции в виде принудительных работ до года либо лишение свободы на тот же срок.

23 января жители Владивостока вышли на несогласованные акции, перекрыв движение транспорта. Полиция организовала объезд. С 14:00 скорая не могла проехать на четыре срочных вызова, один из которых был к маленькому ребёнку, а другой — к больному с пневмонией.

Как писал NEWS.ru, сотрудники штаба Алексея Навального во Владивостоке обратились к населению с просьбой в воскресенье не выходить на несогласованную акцию и остаться дома. Как пояснили в штабе, они не анонсировали никаких акций 24 января и не знают, кто является организатором.