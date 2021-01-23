Штаб Навального во Владивостоке попросил не выходить на акцию 24 января

https://static.news.ru/photo/272a67dc-5e06-11eb-b298-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: teamnavalny_vl/vk.com

Сотрудники штаба Алексея Навального во Владивостоке обратились к населению с просьбой в воскресенье не выходить на несогласованную акцию и остаться дома.

Как пояснили в штабе, они не анонсировали никаких акций 24 января и не знают, кто является организатором.

Призываем вас остаться сегодня дома и не вестись на подобные провокации, — говорится сообщении.

По данным штаба, во Владивосток стянуты силовики из других городов Приморья.

В России 23 января прошли акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Активисты штаба политика в соцсетях неоднократно призывали жителей страны выходить на митинги.

Люди протестуют против задержания Навального 17 января, когда он вернулся из Германии, где лечился от последствий отравления неизвестным химическим веществом. Ранее его приговорили к 3,5 года условно. При этом он должен был регулярно отмечаться в полиции. Однако из-за долгого лечения за границей он не мог это сделать. Прокуратура хочет заменить ему условный срок на реальный, поскольку он не отмечался по месту проживания.

Как писал NEWS.ru, детский омбудсмен в Приморье Ольга Романова сообщила, что на несогласованной акции протеста во Владивостоке задержали 12 подростков 2003–2004 годов рождения. На них были составлены протоколы, после чего детей отпустили из участков.