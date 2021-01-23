«Сделали из них живой щит»: на акции во Владивостоке задержали 12 детей

https://static.news.ru/photo/f69d2f8c-5de2-11eb-8d92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов / news.ru

Детский омбудсмен в Приморье Ольга Романова сообщила, что на несогласованной акции протеста во Владивостоке задержали 12 подростков 2003-2004 годов рождения. На них были составлены протоколы, после чего детей отпустили из участков.

То, что произошло во Владивостоке, — преступление в отношении детей, совершённое на глазах у огромного количества взрослых... Я была там от первой минуты и до последней, — рассказала Романова в беседе с РИА Новости.

Она отметила, что был выставлен «живой щит» из подростков. За их спинами стояли люди постарше и кидали в полицию дорожные конусы. А когда силовики пытались поймать зачинщиков, они тут же разбегались, бросив детей.

Я видела всё это своими глазами, — подчеркнул омбудсмен.

Ранее NEWS.ru писал, что после митинга во Владивостоке в поддержку задержанного блогера Алексея Навального правоохранители возбудили уголовное дело о действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспорта. Участники акции перекрыли движение по Светланской улице в центре Владивостока. Собравшиеся требовали отставки президента России Владимира Путина и выкрикивают лозунги «Мы не боимся. Раз. Два. Три. Путин, уходи» и «Верни дворец народу».