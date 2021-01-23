Во Владивостоке после акции в поддержку Навального возбудили уголовное дело

https://static.news.ru/photo/ca2c20da-5d6e-11eb-b4d4-fa163e074e61_660.jpg Владивосток Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС

После митинга во Владивостоке в поддержку задержанного блогера Алексея Навального правоохранители возбудили уголовное дело о действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспорта.

Всех задержанных в ходе несанкционированной акции в настоящее время вывели из камер для административно арестованных и допрашивают в качестве свидетелей, пишет Telegram-канал «Апология протеста».

Ранее стало известно, что участники несанкционированной властями акции в поддержку Навального перекрыли движение по Светланской улице в центре Владивостока. Собравшиеся требовли отставки президента России Владимира Путина и выкрикивают лозунги «Мы не боимся. Раз. Два. Три. Путин, уходи» и «Верни дворец народу».

Как сообщал NEWS.ru, на несанкционированных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального были задержаны 369 человек. По данным на 13:30 всего задержания прошли в 40 городах. В Москве к этому моменту задержали только четырёх человек. Так, одним из первых в отделение увели мужчину, который пытался выступить перед протестующими с речью.