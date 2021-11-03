Подозреваемых будут отправлять в психбольницу по инициативе суда

Подозреваемых в преступлениях будут отправлять на лечение в психбольницу не только по ходатайству следователя или дознавателя, но теперь уже и по инициативе суда. Такое право инстанции получат в случае принятия законопроекта, которые Госдума планирует рассмотреть в осеннюю сессию, сообщает «Парламентская газета».

Суд сможет временно поместить человека в клинику, если уголовное дело находится в его производстве. За прокурором также остаётся право ходатайствовать об отправке подозреваемого на лечение в клинику. Однако для решения суда нужно соблюсти одно условие.

Это должно быть заключение судебно-психиатрической экспертизы, которая подтвердит, что у человека есть психическое заболевание и ему необходимо лечение в условиях стационара. При этом срок пребывания в больнице не может быть больше полугода. Если же судебное разбирательство за это время не завершится, суд может продлить лечение ещё на полгода на основании медицинского заключения врачей больницы, где находится подозреваемый.

Такое продление может быть сделано несколько раз. Во время нахождения подсудимого на лечении ему может быть запрещено общение с определёнными людьми, имена которых будут указаны в судебном постановлении. Также в новом документе указано, что ему могут запретить пользоваться средствами связи.

Ранее стало известно, что из психбольницы в подмосковном городе Чехове сбежал особо опасный преступник. 23-летний Александр Кутузов отбывал в учреждении наказание за убийство.