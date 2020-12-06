Подозреваемые в убийстве подмосковной семьи назвали причины расправы

https://static.news.ru/photo/367deb2a-37b2-11eb-8153-fa163e074e61_660.jpg Фото: mosobl.sledcom.ru

Суд арестовал трёх подозреваемых в убийстве семьи в Волоколамске (Подмосковье). Граждане признались, что мотивом расправы стал длительный конфликт, рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по региону Ольга Врадий.

Причиной очередного скандала в день трагедии стал поджог дачного дома покойных. Один из вероятных правонарушителей на месте инцидента рассказал оперативникам, что он и его сообщники знали, на каком автомобиле будут передвигаться потерпевшие, и решили подкараулить их. Когда пострадавшие подъехали, обвиняемые перекрыли трассу своей машиной. Затем один из них открыл огонь из «Сайги» по транспортному средству семьи.

По ходатайству следователя следственного отдела по Волоколамску ГСУ СК России по Московской области судом в отношении трёх подозреваемых в убийстве семьи из трёх человек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — передаёт официальный сайт ведомства.

Подозреваемые уже дали признательные показания. В их числе двое жителей Москвы 1980 и 1989 годов рождения, а также житель Солнечногорска 1993 года рождения. В ходе допроса они рассказали, что поводом для убийства послужил конфликт, который разгорелся из-за того, что потерпевшие обвинили подозреваемых в поджоге их дачного дома.

Как писал NEWS.ru, супружескую пару и их 16-летнюю дочь нашли мёртвыми и обгоревшими 4 декабря в районе СНТ «Малахит-2» в Волоколамском городском округе. Было установлено, что погибшие — семья Рюмшиных. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи установили, что Рюмшины в течение долгого времени конфликтовали с соседом, который разводил на своей даче лошадей. Они неоднократно жаловались на него в полицию, а тот пригрозил им расправой.

Накануне убийства супругам позвонили неизвестные и сообщили, что сгорел их загородный коттедж. Вместе с дочерью они отправились на место, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. После этого все трое перестали выходить на связь.