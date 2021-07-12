Подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени арестовали

Избрание меры пресечения по делу об убийстве восьмилетней девочки в Тюмени

Ленинский районный суд Тюмени арестовал Виталия Бережного, которого подозревают в убийстве и расчленении школьницы Насти Муравьёвой. Об этом пишет ТАСС.

Мужчина проведёт в заключении два месяца.

Избрать меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, — огласил решение судья Дмитрий Сухарев.

Бережной был задержан по подозрению в убийстве пропавшей восьмилетней девочки 25 августа. Он сознался в содеянном и дал показания. Стали известны ужасающие подробности преступления: подозреваемый изнасиловал и убил школьницу, заманив её к себе домой бесплатным WiFi, а тело спрятал в холодильник. При этом он участвовал в её поисках.

Также стало известно, что в Тюменской области за 24 года пропали ещё восемь детей. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании фактов по этим случаям.

Ранее адвокат кандидат юридических наук Александр Зорин рассказал, что подозреваемого в убийстве и расчленении Насти Муравьёвой могут приговорить к пожизненному тюремному заключению.