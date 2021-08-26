Юрист рассказал, какой срок грозит за убийство девочки из Тюмени

Подозреваемого в убийстве и расчленении Насти Муравьёвой из Тюмени могут приговорит к пожизненному тюремному заключению. Об этом изданию «Политика сегодня» сообщил адвокат, кандидат юридических наук Александр Зорин.

В настоящее время 40-летний мебельщик Виталий Бережной признался в содеянном и даёт показания. Как заявил юрист, пока его подозревают только в одном преступлении. Если мужчину признают виновным, то его ждёт суровое наказание. Кроме того, суд будет учитывать также и широкий общественный резонанс, вызванный пропажей и убийством ребёнка.

Резонанс, конечно, не должен учитываться, но судьи обычно обращают внимание на то, что общество взволнованно. Если есть расчленение, есть квалифицирующий признак «особая жестокость». Плюс малый возраст ребёнка. Это будет вторая часть статьи 105 УК РФ («Убийство»). Наказание от 8 до 20 лет лишения свободы, в том числе предусмотрено пожизненное лишение свободы, — сказал Зорин.

Адвокат напомнил, что за это преступление также предусматривается смертная казнь, но в России на неё введёт мораторий. Зорин добавил, что подозреваемому назначат психиатрическую экспертизу, чтобы выяснить его психическое состояние. Ели его признают невменяемым на момент совершения преступления, то его поместят в охраняемый психиатрический стационар для лечения.

Ранее Виталий Бережной был задержан по подозрению в убийстве пропавшей 8-летней девочки. Он сознался в содеянном и дал показания. Стали известны ужасающие подробности преступления: подозреваемый изнасиловал и убил школьницу, а тело спрятал в холодильник. При этом он участвовал в её поисках.