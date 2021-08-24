Бастрыкин потребовал отчёт о расследовании пропаж детей в Тюмени

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании уголовного дела о пропаже ещё восьми детей в Тюменской области, где 19 августа была найдена убитой исчезнувшая ранее девочка. Об этом сообщила официальный представитель пресс-службы СК РФ Светлана Петренко.

Предметом внимания главы ведомства стали озвученные в СМИ данные по обстоятельствам пропажи детей в Тюменской области. Речь идёт о девяти фактах безвестного исчезновения несовершеннолетних в условиях неочевидности, начиная с 1997 года. Тела некоторых из них с признаками насильственной смерти были найдены ранее, — заявила Петренко.

Бастрыкин затребовал тщательный анализ данных по всем случаям.

Ранее было обнаружено тело пропавшей восьмилетней Анастасии Муравьёвой.

Одна из версий следствия — действующий в Тюменской области маньяк. Об этом говорит и то, что к делу об убийстве Муравьёвой подключился один из лучших «охотников на маньяков» в стране подполковник Евгений Карчевский. Он прибыл в Тюмень из Москвы.