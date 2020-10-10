Подозреваемого в совращении детей чиновника отправили под домашний арест

https://static.news.ru/photo/ef79f71a-0baf-11eb-a80a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исполняющего обязанности министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева, задержанного по подозрению в совращении несовершеннолетних, отправили под домашний арест.

По данным пресс-службы суда, чиновник будет находиться под домашним арестом до 8 декабря, передаёт 5-tv.ru.

Согласно версии следствия, в декабре 2019 года подозреваемый вёл в соцсети переписку с двумя школьницами, одной из которых отправил ссылку на видеозапись сексуального характера. Возбуждено уголовное дело.

Как писал NEWS.ru, во время обысков в кабинете Гнедышева сотрудники правоохранительных органов изъяли документы и ноутбук.