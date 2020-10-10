Подозреваемого в совращении детей чиновника отправили под домашний арест

Исполняющего обязанности министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева, задержанного по подозрению в совращении несовершеннолетних, отправили под домашний арест.
По данным пресс-службы суда, чиновник будет находиться под домашним арестом до 8 декабря,
Согласно версии следствия, в декабре 2019 года подозреваемый вёл в соцсети переписку с двумя школьницами, одной из которых отправил ссылку на видеозапись сексуального характера. Возбуждено уголовное дело.
Как писал NEWS.ru, во время обысков в кабинете Гнедышева сотрудники правоохранительных органов изъяли документы и ноутбук.
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