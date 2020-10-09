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В Архангельской области и.о. министра заподозрили в совращении детей

12:58, 09 октября 2020 408
Юрий Гнедышев Юрий Гнедышев Фото: Юрий Гнедышев/vk.com

Исполняющий обязанности министра образования Архангельской области Юрий Гнедышев задержан полицией. Его подозревают в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли у чиновника документы и ноутбук.

По сведениям телеканала РЕН ТВ, Гнедышев ранее написал заявление на отпуск с последующим увольнением с занимаемой должности.

NEWS.ru писал, что на Камчатке заместителя директора одной из сельских школ арестовали по подозрению в педофилии. По версии следствия, он совершил насильственные сексуальные действия в отношении учащейся третьего класса.

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