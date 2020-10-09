В Архангельской области и.о. министра заподозрили в совращении детей

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Жительница Карпинска Юлия, которая полгода держала новорождённого ребёнка в шкафу, в кругу своих знакомых слыла хорошим и порядочным человеком, семья её считалась приличной.

Сосед 37-летней матери троих детей рассказал телеканалу «360», что знает Юлию и её родителей уже давно. По его словам, у женщины были проблемы в отношениях с бывшим мужем. Семья нормальная,...