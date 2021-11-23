Подозреваемого в подготовке нападения на школу поместили в психстационар

Молодого человека, которого силовики подозревают в подготовке нападения на одну из школ Казани, поместили в психиатрический стационар. Медики проведут психолого-психиатрическую экспертизу подростка. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Подросток в настоящее время помещён в психиатрический стационар закрытого типа для проведения психолого-психиатрической экспертизы, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что его глава Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Татарстану доложить о расследовании дела, которое поставлено на контроль в центральном аппарате комитета.

23 ноября ФСБ отчиталась, что сотрудники службы задержали в Казани подростка, которого подозревают в подготовке массового расстрела в одной из школ. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству нескольких человек.

В ведомстве привели показания задержанного, согласно которым «к совершению массового убийства его склонял пользователь мессенджера Telegram некий Овсюк Ярослав, проживающий на территории Украины». Обвинённый школьник утверждает, что просто хотел заработать пять тысяч рублей.

14-летний подросток состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. По месту жительства несовершеннолетнего изъяли пнeвматическую винтовку, а также средства связи, содержащие поисковые запросы о перeделке данного вида оружия в боевое, материалы о вооружённых нападениях на oбразовательные учреждения.