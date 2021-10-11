Подозреваемого по делу об отравлении арбузом перевели под домашний арест

Мосгорсуд смягчил меру пресечения дезинфектору Антону Котову, переведя его под домашний арест. Он проходит обвиняемым по делу о смерти бабушки и внучки в результате отравления арбузом, купленном в магазине «Магнит» в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката мужчины.

Решение Пресненского суда Москвы было изменено, моему подзащитному избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, — рассказал собеседник агентства.

Ранее Пресненский суд Москвы арестовал Котова на два месяца. Его обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы до 10 лет.

В начале сентября стало известно об отравлении семьи из четырёх человек на юго-востоке Москвы. Все они ели арбуз, купленный в «Магните». В результате скончались бабушка и её внучка. Впоследствии с Совхозной улицы были госпитализированы ещё около 10 человек.

Торговая сеть сняла с продажи все арбузы до выяснения причин произошедшего.

Котов является сотрудником компании «Областной центр дезинфекции». Накануне отравления он проводил обработку магазина, где был куплен арбуз, от насекомых. Гендиректор организации Дмитрий Кутьев заявил, что Котов действовал согласно инструкции и ничего не нарушил.

Позднее дезинфектор из Екатеринбурга Александр Возжаев решил доказать невиновность своего коллеги. Он заявил, что специально отравил арбуз ядом от тараканов и съел его часть, чтобы проверить версию, что смерть двух человек наступила из-за того, что отрава попала на плод при обработке торгового зала супермаркета. По его словам, этим средством отравиться невозможно, потому что при попадании его на мякоть арбуз невозможно есть из-за горечи, а для летального исхода нужно выпить 100 граммов концентрата.