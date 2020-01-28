https://static.news.ru/photo/ae67ca6c-41ee-11ea-b49f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анализы прибывшего из Китая и пожаловавшегося на симптомы ОРВИ пациента больницы в Энгельсе Саратовской области не показали наличие коронавируса 2019-nCoV.

Об этом сообщает областное управление Роспотребнадзора. Также с подозрением на заражение коронавирусом в больницу Саратова в январе поступала прибывшая из КНР девушка. Как и у пациента из Энгельса, её анализы дали отрицательный результат. Отсутствие у больных китайского коронавируса было подтверждено дополнительным исследованием их биологических образцов, проведённом в Новосибирске.

Областной Роспотребнадзор рекомендовал жителям региона воздержаться от поездок в КНР «до стабилизации ситуации».

Как ранее писал NEWS.ru, Россия ограничила приём организованных туристов из Китая в связи со вспышкой вирусной инфекции. Уже находящиеся на территории РФ китайские туристические группы отправлять на родину досрочно не будут.