Анализы прибывшего из Китая и пожаловавшегося на симптомы ОРВИ пациента больницы в Энгельсе Саратовской области не показали наличие коронавируса 2019-nCoV.
Об этом
Областной Роспотребнадзор рекомендовал жителям региона воздержаться от поездок в КНР «до стабилизации ситуации».
Как ранее писал NEWS.ru, Россия ограничила приём организованных туристов из Китая в связи со вспышкой вирусной инфекции. Уже находящиеся на территории РФ китайские туристические группы отправлять на родину досрочно не будут.
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