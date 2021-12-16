Подобраны оригинальные идеи для новогодних подарков

Где найти новогодние подарки для всех друзей, родных и знакомых? Можно обежать все гипермаркеты и не увидеть того, что найдёт путь к сердцу близкого человека. Что делать тогда? Маркетплейс Flowwow предлагает отправиться в онлайн-путешествие за душевными подарками по местным лавкам и уютным магазинчикам. На платформе заказывают подарки с быстрой доставкой в 950 городах России; здесь мы показываем лишь некоторые идеи из шести крупных городов.
Москва
Забота и уют
Мягкий и красивый предмет интерьера 2 в 1:
Чай для знатоков
Три уникальных сорта элитного
Санкт-Петербург
Особый свет
Свеча — классический символ зимних праздников. А если это
Статуэтка «Микки-панк»
Когда даже в новогоднюю ночь хочется немного гранжа, челленджа и актуального искусства. Крутая ироничная
Казань
Подарочный пенал с копчёным гусем
Безумно красивый, вкусный и ароматный подарок для всей семьи —
Новогодняя композиция в кружке
Для новогоднего настроения необязательно нужна целая наряжённая ёлка! Иногда достаточно пары
Краснодар
Сухофрукты в тёмном шоколаде
Аутентичное армянское
Вязаная сумка
Необычный аксессуар —
Воронеж
Шоколадные медианты
Изысканное французское лакомство:
Венок в подарочной упаковке
Традиционный новогодний декор в деликатном авторском исполнении. Специально подготовленная
Екатеринбург
Кружевные снежинки
Авторская картина
Стильная
В повседневной суете мы не замечаем, в каком интересном мире живём, сколько вокруг нас удивительных вещей — уникальных, ярких, ни на что не похожих. Новый год — отличный повод, разыскивая подарки для друзей и близких, узнать больше о своём городе и его возможностях. Попробовать необычные десерты и редкие закуски, примерить авторские аксессуары, даже завести себе новое хобби или оживить интерьер удивительными авторскими предметами декора.
Поиск подарков превращается в увлекательное гурманское исследование, если заказывать подарки с быстрой доставкой на Flowwow, — и, может быть, вы сможете, не выходя из собственного дома, разыскать избранные товары в других городах и познакомить с ними ваших друзей по всей России.