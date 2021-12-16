Подобраны оригинальные идеи для новогодних подарков

Где найти новогодние подарки для всех друзей, родных и знакомых? Можно обежать все гипермаркеты и не увидеть того, что найдёт путь к сердцу близкого человека. Что делать тогда? Маркетплейс Flowwow предлагает отправиться в онлайн-путешествие за душевными подарками по местным лавкам и уютным магазинчикам. На платформе заказывают подарки с быстрой доставкой в 950 городах России; здесь мы показываем лишь некоторые идеи из шести крупных городов.

Москва

Забота и уют

Мягкий и красивый предмет интерьера 2 в 1: бархатистая подушка и лёгкий тёплый плед . Превращается легко: стоит только расстегнуть или застегнуть молнию. Отлично впишется в любой интерьер, согреет прохладными вечерами, его можно взять с собой в машину, если вам предстоит долгая поездка.

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Чай для знатоков

Три уникальных сорта элитного чая в стеклянных колбах — три разных гастрономических впечатления. Отличный подарок для тех, кто умеет наслаждаться подлинным качеством.

Санкт-Петербург

Особый свет

Свеча — классический символ зимних праздников. А если это свеча из натурального кокосового воска с тремя деревянными фитилями и декором из роз и камешков обсидиана — это просто мегаподарок.

Статуэтка «Микки-панк»

Когда даже в новогоднюю ночь хочется немного гранжа, челленджа и актуального искусства. Крутая ироничная деталь интерьера , которая понравится всем бунтарям.

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Казань

Подарочный пенал с копчёным гусем

Безумно красивый, вкусный и ароматный подарок для всей семьи — копчёный гусь , который сразу займёт место на праздничном столе. Его будут вспоминать весь год, глотая слюнки.

Новогодняя композиция в кружке

Для новогоднего настроения необязательно нужна целая наряжённая ёлка! Иногда достаточно пары ароматных веточек и стильных украшений в нарядной кружке.

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Краснодар

Сухофрукты в тёмном шоколаде

Аутентичное армянское лакомство , идеально под глинтвейн, горящий камин и даже под бой курантов. Сушеный абрикос, слива, персик, инжир в благородном горьком шоколаде с добавлением орехов и кунжута.

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Вязаная сумка

Необычный аксессуар — торба ручной работы , связанная из прочного полиэфирного материала. Удобная, мягкая, вместительная, к тому же весьма неприхотливая в уходе (её даже можно стирать).

Воронеж

Шоколадные медианты

Изысканное французское лакомство: симпатичные медальоны из тёмного или молочного шоколада с натуральными топпингами, каждая «медалька» со своим дизайном. Идеальный подарок для коллег и знакомых.

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Венок в подарочной упаковке

Традиционный новогодний декор в деликатном авторском исполнении. Специально подготовленная хвоя не осыпается со временем, только слегка светлеет, а стильный бант и необычные украшения точно привлекут внимание гостей.

Екатеринбург

Кружевные снежинки

Уникальная гирлянда , сплетённая из 100% хлопка, — нежное и экологически чистое новогоднее украшение. Даже если весь снег к 31 декабря, как назло, растает, это воздушное кружево будет создавать уютное зимнее настроение.

Авторская картина

Стильная акриловая композиция в стиле 1960-х годов. Смелая графика и сдержанная колористика — отличное решение для любого интерьера.

flowwow.com

В повседневной суете мы не замечаем, в каком интересном мире живём, сколько вокруг нас удивительных вещей — уникальных, ярких, ни на что не похожих. Новый год — отличный повод, разыскивая подарки для друзей и близких, узнать больше о своём городе и его возможностях. Попробовать необычные десерты и редкие закуски, примерить авторские аксессуары, даже завести себе новое хобби или оживить интерьер удивительными авторскими предметами декора.

Поиск подарков превращается в увлекательное гурманское исследование, если заказывать подарки с быстрой доставкой на Flowwow, — и, может быть, вы сможете, не выходя из собственного дома, разыскать избранные товары в других городах и познакомить с ними ваших друзей по всей России.