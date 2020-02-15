Администрация деревни Лужки Московской области выписала штраф местному жителю Олегу Горелову за парковку на зелёных насаждениях. Мужчина оставил машину на собственном участке, который не стал огораживать забором.
Водитель ходил в администрацию и показывал документы на собственность, однако с его карты списали три тысячи рублей,
По словам кандидата юридических наук Виктора Вэскера, закон позволяет штрафовать только при парковке на земле муниципалитета.
В Москве, в отличие от области, участки с газоном огорожены от улично-дорожной сети бордюрами, клумбами и так далее. Водитель, паркуя машину, прекрасно понимает, где проезжая часть, а где нет. Имеется чёткое понимание, где проходит черта между парковкой и газоном. Должна быть граница, поскольку в деревне дороги не везде покрыты асфальтом, а грунтовые проезды могут порасти травой, — отметил он.
Юрист отметил, что жителю следовало оспорить постановление в суде.
Ранее NEWS.ru писал о дорожно-транспортном происшествии в Омске. Пенсионер наехал на мужчину, заснувшего в снегу прямо на парковке. В больнице выяснилось, что наезд спас пострадавшему жизнь — мужчина был на грани смерти от обморожения.
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