https://static.news.ru/photo/62fd2988-4ff8-11ea-851d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Администрация деревни Лужки Московской области выписала штраф местному жителю Олегу Горелову за парковку на зелёных насаждениях. Мужчина оставил машину на собственном участке, который не стал огораживать забором.

Водитель ходил в администрацию и показывал документы на собственность, однако с его карты списали три тысячи рублей, передаёт «Звезда». Он не стал обращаться в суд и думает, что его задние колёса могли оказаться на муниципальной земле.

По словам кандидата юридических наук Виктора Вэскера, закон позволяет штрафовать только при парковке на земле муниципалитета.

В Москве, в отличие от области, участки с газоном огорожены от улично-дорожной сети бордюрами, клумбами и так далее. Водитель, паркуя машину, прекрасно понимает, где проезжая часть, а где нет. Имеется чёткое понимание, где проходит черта между парковкой и газоном. Должна быть граница, поскольку в деревне дороги не везде покрыты асфальтом, а грунтовые проезды могут порасти травой, — отметил он.

Юрист отметил, что жителю следовало оспорить постановление в суде.

Ранее NEWS.ru писал о дорожно-транспортном происшествии в Омске. Пенсионер наехал на мужчину, заснувшего в снегу прямо на парковке. В больнице выяснилось, что наезд спас пострадавшему жизнь — мужчина был на грани смерти от обморожения.