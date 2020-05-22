Подмосковный последний звонок пройдёт онлайн

Министерство образования Московской области сообщило о проведении последнего звонка в школах региона. Мероприятие пройдёт в онлайн-формате 25 мая.
В этом году из школ выпускаются 114 тысяч учащихся девятых и 11-х классов,
Пусть у выпускников не получится быть рядом друг с другом и своими учителями в этот важный день, мы постараемся создать дружескую и торжественную атмосферу в онлайн-пространстве, — подчеркнула министр образования региона Ирина Каклюгина.
Мероприятие начнётся в 14:00. Хедлайнером станет певица Zivert.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Министерство просвещения РФ рекомендовало школам провести последние звонки и выпускные вечера в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса.
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