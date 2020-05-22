Подмосковный последний звонок пройдёт онлайн

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Обвиняемый в мошенничестве на 17 млрд рублей бывший владелец и глава НПО «Космос» Андрей Черняков освобождён из-под ареста. Об этом рассказал его адвокат Руслан Коблев.

Юрист пояснил, что Черняков вышел на свободу по причине истечения сроков содержания под стражей и привлечения к уголовной ответственности, сообщает ТАСС. Предпринимателю было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159...