Подмосковный оперштаб опубликовал матерное видео с призывом прививаться

Оперативный штаб Московской области по борьбе с коронавирусом опубликовал в Telegram юмористический видеоролик с призывом прививаться от COVID-19 и матерным словом, пишет РБК. Позднее пост удалили, а вместо него разместили цензурную версию.

В оригинальном видео кот «говорит», что сделал прививку и теперь полетит за границу.

А ты нет! Разносите бациллу. Ну что смотришь? П****й на прививку! Пожалуйста, — «злится» кот.

Во второй версии ролика кот «собрался» не за границу, а в музей. Он призывает вакцинироваться цензурными словами: «Иди делай прививку. Пожалуйста».

Ранее СМИ сообщили, что в администрации президента занялись организацией новой информкампании в сфере вакцинации от коронавируса. Предыдущая признана неэффективной, в том числе из-за недостаточного внимания к регионам и агрессивной агитации. Эксперты рекомендовали чётче провести логическую связь между отменой ограничений и вакцинацией.

Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердилэту информацию. По его словам, работа по убеждению граждан идёт и будет продолжаться