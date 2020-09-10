Подмосковный Минтранс усилил проверки таксистов

https://static.news.ru/photo/1282c060-f40a-11ea-8ae8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Управление регионального административно-транспортного контроля Минтранса Московской области на текущей неделе усилило проверки, направленные на пресечение деятельности нелегальных такси, которые оказывают услуги через агрегаторов. Рейды прошли на территории Подмосковья совместно с ГИБДД.

Всего с начала недели проверке подверглись более 900 таксистов. Из них 87 водителей нарушали правила в сфере пассажирских перевозок, 29 перемещены на спецстоянки из-за отсутствия медицинского и технического осмотра, а также за перевозку пассажиров без разрешений.

В Московской области работает более 88 тысяч такси по выданным разрешениям, из них 80% такси предоставляют услуги через агрегаторов. Ежедневно ведомство проводит рейды по пресечению деятельности нелегальных такси, — сообщили в областном Минтрансе.

В ведомстве подчеркнули, что все поездки пассажиров на такси должны быть безопасны, водители обязаны иметь все необходимые документы, в числе которых разрешение на перевозку, прохождение предрейсового медицинского и технического осмотров. Кроме того, на машинах должна быть размещена атрибутика такси, в том числе шашечный пояс на борту и световой фонарь на крыше.

Как подчеркнули в министерстве, поездки на нелегальных такси небезопасны, также пассажиры не застрахованы на случай ДТП.

Ранее NEWS.ru писал, что рейды по выявлению маршрутчиков-нелегалов прошли в Санкт-Петербурге. Городские власти проверили пять тысяч автобусов, предпринимателей оштрафовали на 3,3 млн рублей.