Подмосковные медики спасли пациента с 30-сантиметровым ножом в сердце

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитровские врачи спасли пациента с 30-сантиметровым ножом в сердце, он поступил в лечебное учреждение в тяжелом состоянии, потеряв много крови, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Минздрава Подмосковья. В ведомстве отметили, что мужчину срочно прооперировали и удалили инородный предмет.

У пациента диагностировали повреждение легкого и перикарда. Мультидисциплинарная бригада врачей провела ушивание ранений. Послеоперацинный период осложнился посттравматическим пульмонитом — воспалением сосудистой стенки альвеол, как следствие полученной травмы, — рассказал главврач Дмитровской областной больницы Александр Авакян.

Он добавил, что мужчина уже выписался из больницы и идет на поправку. По предварительным данным, травма имела криминальный характер.

Ранее стало известно, как подмосковные врачи извлекли из глаза 12-летнего подростка шестисантиметровый прут, который вонзился ему в лицо во время игры в футбол. Врачам в ходе операции удалось спасти юноше зрение.

До этого врачи из травмпункта Мытищинского района вытащили из ноги мужчины семисантиметровую иглу, о которой он даже не подозревал. Он обратился в учреждение с жалобами на боли в области правого тазобедренного сустава. Выяснилось, что источником проблемы является швейная игла, которая застряла в бедре.