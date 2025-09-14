Подкормка малины в сентябре: готовим кусты к следующему году

Правильная подкормка малины после сбора урожая является ключевым этапом для обеспечения обильного плодоношения в следующем сезоне. В этот период кусты закладывают цветочные почки и нуждаются в восполнении потраченных на плодоношение питательных веществ. Своевременное внесение удобрений укрепляет растения и повышает их зимостойкость.

После окончания плодоношения под каждый куст вносят органические удобрения: ведро перегноя или компоста с добавлением 1 стакана древесной золы. Через 2 недели применяют фосфорно-калийные удобрения: 2 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. сульфата калия на квадратный метр. Азотные удобрения в этот период исключают, чтобы не стимулировать рост побегов перед зимой. Все подкормки совмещают с обильным поливом и последующим мульчированием.

Такой уход обеспечивает хорошую подготовку растений к зиме и закладку будущего урожая.

