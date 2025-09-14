Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 09:59

Подкормка малины в сентябре: готовим кусты к следующему году

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правильная подкормка малины после сбора урожая является ключевым этапом для обеспечения обильного плодоношения в следующем сезоне. В этот период кусты закладывают цветочные почки и нуждаются в восполнении потраченных на плодоношение питательных веществ. Своевременное внесение удобрений укрепляет растения и повышает их зимостойкость.

После окончания плодоношения под каждый куст вносят органические удобрения: ведро перегноя или компоста с добавлением 1 стакана древесной золы. Через 2 недели применяют фосфорно-калийные удобрения: 2 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. сульфата калия на квадратный метр. Азотные удобрения в этот период исключают, чтобы не стимулировать рост побегов перед зимой. Все подкормки совмещают с обильным поливом и последующим мульчированием.

Такой уход обеспечивает хорошую подготовку растений к зиме и закладку будущего урожая.

Ранее сообщалось о том, как подготовить грунт к высадке огурцов и помидоров. Эти советы помогут вам создать идеальные условия для роста растений.

малина
дачи
советы
растения
удобрения
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.