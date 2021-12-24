Подавшего иск к Деду Морозу юриста призвали наказать за «фейковый иск»

Наказать юриста из Санкт-Петербурга Игоря Мирзоева за распространение «фейкового иска» к Деду Морозу из-за недополученных подарков призвала его коллега Эльнара Троицкая. Это следует из копий документов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.

Он не первый раз уже вводит СМИ в заблуждение своими исками, которые никто не принимает, — заявила Троицкая в интервью агентству.

Жалоба направлена в УМВД по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга, в Куйбышевский районный суд и прокуратуру Санкт-Петербурга. Троицкая требует наказать Мирзоева за так называемую фейковую новость, а также за «оскорбления чувств верующих в Деда Мороза».

Юрист из Санкт-Петербурга Игорь Мирзоев подал в суд на Деда Мороза из-за того, что на протяжении последних 23 лет его желания не сбывались и он не получил ни одного подарка.

В ходе большой пресс-конференции президента Владимира Путина спросили о его отношении к Деду Морозу. Путин заявил, что он сам юрист и готов заступиться за сказочного персонажа.