Подавшего иск к Деду Морозу юриста призвали наказать за «фейковый иск»
Подавшего иск к Деду Морозу юриста Мирзоева коллега призвала наказать за «фейковый иск»
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
00:11, 24 декабря 2021
Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press
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Наказать юриста из Санкт-Петербурга Игоря Мирзоева за распространение «фейкового иска» к Деду Морозу из-за недополученных подарков призвала его коллега Эльнара Троицкая. Это следует из копий документов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.
Он не первый раз уже вводит СМИ в заблуждение своими исками, которые никто не принимает, — заявила Троицкая в интервью агентству.
Жалоба направлена в УМВД по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга, в Куйбышевский районный суд и прокуратуру Санкт-Петербурга. Троицкая требует наказать Мирзоева за так называемую фейковую новость, а также за «оскорбления чувств верующих в Деда Мороза».
Юрист из Санкт-Петербурга Игорь Мирзоев подал в суд на Деда Мороза из-за того, что на протяжении последних 23 лет его желания не сбывались и он не получил ни одного подарка.
В ходе большой пресс-конференции президента Владимира Путина спросили о его отношении к Деду Морозу. Путин заявил, что он сам юрист и готов заступиться за сказочного персонажа.