Председатель керченского городского совета Майя Хужина объяснила резонансный инцидент с вручением батонов в подарок живущим в городе блокадникам.
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Глава Керчи сообщила, что подарки блокадникам вручали в верхней одежде из-за спешки, однако чиновницы успели со всеми пообщаться и выслушать все просьбы.
Нас встречали с особой теплотой и гостеприимством. Людям было важно внимание, а не наши шубы, пальто и куртки, — отметила Хужина.
Как ранее писал NEWS.ru, Майя Хужина, её заместитель Лариса Щербула и ещё несколько городских чиновников, посетили 11 человек, переживших блокаду Ленинграда и проживающих в настоящий момент в Керчи. Фотографии с этих встреч, опубликованные Хужиной, вызвали возмущение общественности. На снимках видно, что чиновницы были одеты в шубы, а в качестве подарков блокадником вручался хлеб в целлофановом пакете.
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