https://static.news.ru/photo/6d9e6666-435c-11ea-a44d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Майя Хужина/Facebook

Председатель керченского городского совета Майя Хужина объяснила резонансный инцидент с вручением батонов в подарок живущим в городе блокадникам.

Как передаёт РИА Новости, чиновница заявила, что подарки представляли собой не обычный хлеб, а караимские пироги с мясом. Хужина отметила, что она и её коллеги пекли пироги «своими руками», однако признала, что «может, не очень красиво получилось».

Глава Керчи сообщила, что подарки блокадникам вручали в верхней одежде из-за спешки, однако чиновницы успели со всеми пообщаться и выслушать все просьбы.

Нас встречали с особой теплотой и гостеприимством. Людям было важно внимание, а не наши шубы, пальто и куртки, — отметила Хужина.

Как ранее писал NEWS.ru, Майя Хужина, её заместитель Лариса Щербула и ещё несколько городских чиновников, посетили 11 человек, переживших блокаду Ленинграда и проживающих в настоящий момент в Керчи. Фотографии с этих встреч, опубликованные Хужиной, вызвали возмущение общественности. На снимках видно, что чиновницы были одеты в шубы, а в качестве подарков блокадником вручался хлеб в целлофановом пакете.