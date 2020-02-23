https://static.news.ru/photo/19ee75ac-5661-11ea-aa1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Воронежской области мужчину приговорили к трём годам колонии за избиение сожительницы. Об этом сообщили в региональном главке МВД России.

Инцидент произошёл при совместном распитии алкоголя 53-летнего мужчины и его 42-летней сожительницы.

Злоумышленнику не понравилась еда, приготовленная ею, и он начал её избивать, нанося удары руками, ногами, ремнём и деревянным подлокотником от дивана, — говорится в сообщении пресс-службы полиции.

В результате у женщины оказалось сломано ребро, что привело к пневмотораксу. Судмедэксперты установили, что здоровью пострадавшей причинён тяжкий вред. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы.

Ранее NEWS.ru писал, что жителя Уфы Владимира Санкина, спасшего детей от педофила, но при этом убившего его, обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Максимальный срок наказания по этой статье — 15 лет лишения свободы.