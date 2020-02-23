В Воронежской области мужчину приговорили к трём годам колонии за избиение сожительницы. Об этом сообщили в региональном
Инцидент произошёл при совместном распитии алкоголя 53-летнего мужчины и его 42-летней сожительницы.
Злоумышленнику не понравилась еда, приготовленная ею, и он начал её избивать, нанося удары руками, ногами, ремнём и деревянным подлокотником от дивана, — говорится в сообщении пресс-службы полиции.
В результате у женщины оказалось сломано ребро, что привело к пневмотораксу. Судмедэксперты установили, что здоровью пострадавшей причинён тяжкий вред. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы.
Ранее NEWS.ru писал, что жителя Уфы Владимира Санкина, спасшего детей от педофила, но при этом убившего его, обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Максимальный срок наказания по этой статье — 15 лет лишения свободы.
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