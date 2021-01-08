Риски грядущего похолодания: названы болезни, обостряющиеся из-за мороза

С 11 января для большинства россиян официально начнётся первая трудовая неделя 2021 года. Помимо того что в этот период жителям нашей страны нужно будет психологически адаптироваться к рабочим будням, им стоит обратить особое внимание на погодные условия. По прогнозам синоптиков, после 10 января в европейской части России ожидаются снегопады и морозы до минус 18 градусов. Как рассказали врачи, в такие дни у некоторых россиян могут обостриться хронические заболевания, ухудшиться общее самочувствие. Кто попадает в группу риска, при каких болезнях от прогулок в этот период стоит вообще отказаться и что послужит «двойным ударом» в морозы, разбирался NEWS.ru.

Погодная несовместимость

Грядущее понижение температуры воздуха в начале рабочей недели достигнет значений на три градуса ниже климатической нормы. В некоторых районах столбик термометра может опуститься до 16–18 градусов ниже нуля, а с 12 января не исключены и сильные снегопады. Об этом ранее предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В такие дни недомогание могут почувствовать многие россияне. Как рассказала NEWS.ru врач-терапевт Людмила Лапа, из-за морозов высок риск обострения некоторых хронических заболеваний — бронхиальной астмы, вторичных иммунодефицитов, обструктивного бронхита и так называемого бронхита курильщика. И это далеко не полный список.

Тяжелее всего проходит холодовая аллергия, потому что она даёт ещё и сосудистые спазмы. В основном она возникает у человека при гормональных нарушениях, аутоиммунном тиреоидите (хроническое воспаление щитовидной железы. — NEWS.ru). Также с особой осторожностью к морозам должны относиться россияне с хроническим тонзиллитом, заболеваниями суставов. Во всех этих случаях переохлаждение вдвойне опасно. Людмила Лапа врач-терапевт врач-терапевт

Медик порекомендовала всем жителям России одеваться теплее и выбирать непродуваемую одежду. Необходимо обязательно закрывать горло шарфом, носить шапку и перчатки. По словам специалиста, в морозные дни людям с хроническими заболеваниями лучше совсем отказаться от прогулок. Остальным врач рекомендует не задерживаться на улице дольше получаса.

SOSуды не любят мороз

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Под ударом настоящей зимы окажутся и россияне, имеющие проблемы с сердечно-сосудистой системой. Например, в такие периоды пациентам с гипертонической болезнью врачи часто корректируют медикаментозное лечение. Ведь из-за понижения температуры воздуха и сужения сосудов у них нарастает одышка и повышается давление, пояснила в беседе с NEWS.ru врач-кардиолог Юлия Маршинцева. По словам эксперта, негативно влияет на сосуды и алкоголь, выпитый в период праздников. Это также может усугубить ситуацию.

На каникулах некоторые россияне злоупотребляли жирной пищей, градусными напитками, ели в избытке сладости. При пограничных значениях уровня холестерина и сахара в крови это идёт во вред организму. Плюс прогнозируемое похолодание. Всё это вместе может, конечно, ухудшить самочувствие. Это касается даже тех, у кого нет хронических заболеваний. В таком случае россияне могут ощущать слабость и общее недомогание. Очень развита метеочувствительность и у людей с вегетососудистой дистонией (ВСД). При погодных изменениях они всегда чувствуют себя хуже. Юлия Маршинцева врач-кардиолог врач-кардиолог

По мнению специалиста, ВСД чаще всего страдают люди молодого возраста — до 40 лет. Такие пациенты приходят на приём с жалобами на постоянно холодные руки и ноги. Но такие симптомы могут возникать и в другом случае — при болезни Рейно. Это генетическое заболевание, при котором нарушается капиллярная микроциркуляция. Поэтому у таких людей, как и у пациентов с вегетососудистой дистонией, в холодную погоду значительно увеличивается риск получить обморожение или простудиться, заключила врач.